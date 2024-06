Zakończył się XX Marsz Równości w Poznaniu. Był rekordowy? Na to liczą organizatorzy!

Marsz pełen wyzwań i kolorów

Tegoroczny Marsz Równości rozpoczął się na ulicy Fredry, skąd po godzinie 15:00 wyruszył kolorowy pochód. Wydarzenie to, odbywające się już po raz dwudziesty, co roku przyciąga uwagę i serca tysięcy osób, które wspólnie pragną świętować różnorodność i promować równość. Marsz, jak co roku, był pełen energii, muzyki i tańca, a barwne stroje uczestników dodawały wydarzeniu wyjątkowego charakteru.