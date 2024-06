Kolorowo na ulicach miasta. Przez Poznań przeszedł XX Marsz Równości. Zobacz zdjęcia z trasy! Marta Jarmuszczak

Poznań w sobotę, 29 czerwca wypełnił się kolorami i pozytywną energią podczas XX Marszu Równości. Pochód wyruszył z ulicy Fredry. To wydarzenie to nie tylko okazja do świętowania, ale i manifestacja wsparcia dla społeczności LGBTQ+. Zobacz zdjęcia!