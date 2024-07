To idealne miejsce na weekendowy odpoczynek! Jakie tajemnice kryje Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach? [01.07.2024]

Wraz z nadejściem ciepłych i słonecznych dni, Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, położony zaledwie 15 km od Gniezna, zaprasza na niezapomnianą podróż w czasie do XIX wieku. Ten wyjątkowy skansen oferuje nie tylko relaks wśród natury, ale także fascynujące spojrzenie na życie dawnych mieszkańców Wielkopolski, umożliwiając zrozumienie ich codzienności oraz kultury.

Podróż w czasie w sercu Wielkopolski

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach to prawdziwy skarb dla miłośników historii i kultury. Odwiedzając to miejsce, można przenieść się w czasie do XIX wieku, co jest możliwe dzięki starannie zachowanym budynkom i przedmiotom codziennego użytku, przeniesionym tu z różnych części Wielkopolski. Park stanowi nie tylko źródło wiedzy, ale także miejsce, gdzie można na moment zapomnieć o współczesności, zanurzając się w piękno i spokój dawnych lat.

-Znajdują się tu budynki mieszkalne i gospodarcze, kościół, karczma, wiatraki i kuźnia. Ich dopełnieniem są pola uprawne, ogrody warzywne i kwiatowe oraz sady. Na terenie Parku odbywają się coroczne imprezy oddające cykl życia dawnej wsi: Marzanna, Żywy Skansen, Pożegnanie lata i wydarzenia obrazujące dawne zajęcia. Dają one sposobność zobaczyć, w jaki sposób świętowali i pracowali mieszkańcy wsi- czytamy na stronie Muzeum.

Dzięki bogatemu kalendarzowi wydarzeń, Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach jest miejscem, gdzie historia ożywa. Odwiedzający mają niepowtarzalną okazję, by wziąć udział w tradycyjnych obrzędach i pracach, jakie wykonywali nasi przodkowie, co sprawia, że wizyta w parku jest nie tylko lekcją historii, ale także prawdziwą przygodą.

Jak dojechać do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego?

Do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach można łatwo dotrzeć zarówno z Gniezna, jak i Poznania, co czyni go idealnym miejscem na jednodniowe wycieczki. Położenie nad malowniczym Jeziorem Lednica dodaje temu miejscu dodatkowego uroku, a darmowy parking na miejscu jest wygodnym rozwiązaniem dla tych, którzy wybierają się tam własnym transportem.

Planując wizytę w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, warto zapoznać się z godzinami otwarcia i cenami biletów. Park jest otwarty przez cały tydzień, ale godziny otwarcia różnią się w zależności od dnia. Ceny biletów są przystępne, a dzieci poniżej 7 roku życia mają wstęp za darmo, co czyni to miejsce jeszcze bardziej przyjaznym dla rodzin.

Park etnograficzny w Dziekanowicach

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - źródło narodowej dumy

Zaledwie 2 km od parku znajduje się Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, które jest niezbędnym punktem wizyty dla każdego Polaka zainteresowanego historią naszego kraju. Możliwość dotarcia na wyspę Ostrów Lednicki promem jest dodatkową atrakcją, która sprawia, że wizyta w muzeum jest nie tylko edukacyjna, ale również pełna wrażeń.

Gdzie zjeść?

Po dniu pełnym wrażeń, warto odwiedzić Karczmę na Lednicy, która oferuje nie tylko smaczne posiłki, ale także możliwość kontynuacji podróży po śladach historii. Dodatkową atrakcją są mini zoo oraz plac zabaw dla dzieci, co sprawia, że Karczma na Lednicy jest miejscem przyjaznym dla każdego odwiedzającego.

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach to miejsce, które łączy w sobie piękno natury, bogactwo historii oraz możliwość aktywnego spędzenia czasu. Czy jest to jedno z najciekawszych miejsc w Wielkopolsce? Zdecydowanie tak, a najlepszym sposobem, by się o tym przekonać, jest osobista wizyta i zanurzenie się w życie dawnej Wielkopolski.

