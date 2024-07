Spowodował wypadek pod wpływem do alkoholu w Kępnie. Trafi za kraty

Cztery lata więzienia za spowodowanie wypadku

Prokurator podkreślił, że sąd przychylił się do wszystkich wniosków prokuratury, uznał 67-latka za winnego umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mężczyzna prowadził pojazd, mając w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu, co doprowadziło do wypadku.