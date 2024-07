Tajemnicza śmierć 34-letniej wizażystki z Konina. Jej ciało znaleziono w kuchni. Policja kryje jej partnera? Rodzina walczy o wyjaśnienie

- Dzień przed śmiercią pisała mi, że jest tym wszystkim zmęczona, że nie ma sprawiedliwości. Że ona tylko walczyła o sprawiedliwość, że policja w niczym nie pomoże, bo on jest kryty przez policję. Że ona ma na niego dowody. Mówiłam, żeby nie udostępniała tego, bałam się o nią, a ona to chciała udostępnić w mediach społecznościowych. Zrobiła to częściowo – mówiła dziennikarce "Uwagi" pani Agnieszka, mama zmarłej Moniki.