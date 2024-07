Kamena Rally Team ma nowego sponsora. Jest to znana wielkopolska firma z branży motoryzacyjnej

Watis Sp. z o.o. debiutuje w motosporcie i to od razu na poziomie Europejskim! Dynamicznie rozwijająca się polska sieć stacji paliw WATIS podpisała umowę partnerską z zespołem na sezon 2024/25. Już wkrótce będzie można zobaczyć tę współpracę na blisko 100 stacjach na terenie Polski.

Jak podkreśla zespół: - Nasz sezon to nie tylko udział w Pucharze Europy FIA, ale również szereg innych rajdów, działań i wydarzeń w których bierzemy udział. W naszym kalendarzu swoje miejsce ma również runda Pucharu Świata, odbywająca się w Szczecinie oraz rajdy na terenie Europy. Nas i naszych partnerów można spotkać na imprezach motoryzacyjnych - między innymi na Poznań Motor Show. Wydarzeniami, które nas szczególnie wyróżniają są udziały w pokazach lotniczych, gdzie wraz z grupami Demo Tiger Team, Helisolution i Grupą Akrobacyjną Żelazny tworzymy spektakularne pokazy z udziałem myśliwca F-16 czy helikoptera bo105. Nie możemy również nie wspomnieć o licznych akcjach z naszym partnerem medialnym - Radiem Eska. Podjęcie współpracy z polską siecią stacji paliw Watis to dla nas kolejne cenne wyróżnienie. Jesteśmy przekonani, że sezon 2024/25 to dopiero początek naszej wspólnej przygody - napisali członkowie najbardziej znanego teamu w Wielkopolsce w rajdach samochodowych.