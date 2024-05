Kamena Rally Team po pierwszym starcie w Pucharze Europy. Rajdowcy z Wielkopolski zadowoleni z nowego pojazdu i z pierwszego miejsca

Tym razem zespół wystartował swoim nowym pojazdem Can-am X3 w specyfikacji FIA SSV. Swoją przygodę zawodnicy rozpoczęli od odbiorów administracyjnych i technicznych. Te drugie były wyjątkowo ważne, ponieważ zespół ubiegał się o specjalny złoty paszport FIA dla swojego pojazdu. Odbiory zakończyły się pomyślnie i team w pełni gotowy mógł czekać na kolejny dzień i pierwszy start. Rywalizacja rozpoczęła się od prologu. – Był to bardzo szybki, prosty i w hiszpańskim stylu odcinek, wejście w tempo od pierwszego zakrętu. Skończyliśmy go na pierwszym miejscu w grupie – relacjonował Tomasz Białkowski.

W dniach 2-4 maja odbyła się już ósma edycja Baja TT Dehesa Extremadura. Start w tym hiszpańskim rajdzie to zarazem wielki powrót teamu na arenę motosportu cross-country jak również powrót na Baja Extremadura, który Kamena Rally Team wygrał w 2022 roku.

Do pierwszego odcinka SS1 o długości 100km Kamena Rally Team startowała z pozycji 17. Trasa przebiegała przez Portugalię oraz strefę militarną – poligon wojskowy gdzie sporą niespodzianką były warunki.

– Po raz pierwszy na rajdzie Extremadura mieliśmy możliwość ścigać się na terenie poligonu, który okazał się bardzo trudny i wymagający. Liczne doły zalane wodą, duże urwiska a do tego trudna nawigacja. Sytuacji nie ułatwiał również fakt, że uszkodziły się przyciski od metromierza. Pomimo trudnych warunków dzień zakończyliśmy na 1. miejscu w SSV – przyznał Dariusz Baśkiewicz.

Drugi dzień od początku zapowiadał się na intensywny: dwa odcinki kolejno 169,52km oraz 101,26km. Na około 143 km pojawił się problem – w rzece ugrzęzło auto, któremu zgasł silnik. Dopiero po usunięciu pojazdu przez kibiców, udrożnił się przejazd i zespół mógł kontynuować jazdę. Na ostatnim etapie Kamena Rally Team mając wypracowaną sporą przewagę czasową nie ryzykowała i dojechała bezpiecznie bez przygód do mety, gdzie czekał już na nią cały zespół, wiwatujący na cześć zwycięstwa.

Kolejna runda ME to rajd Italian Baja w lipcu.