Wyjątkowa impreza w Poznaniu. Latające psy są atrakcją Kejtrówki 2024. Zobacz zdjęcia

Latające psy zapraszają na pokazy dog frisbee na Cytadeli

Seria imprez "Latające psy" to wyjątkowa okazja, aby podziwiać niesamowite umiejętności czworonożnych sportowców, którzy zaskakują swoimi akrobatycznymi zdolnościami. Wydarzenie to jest doskonałą promocją dog frisbee. To sport wymagający doskonałej współpracy między psem a jego przewodnikiem, polegający na aportowaniu lecącego dysku oraz wykonywaniu efektownych akrobacji powietrznych.

Podczas weekendu na terenie Cytadeli będzie można obserwować efektowne pokazy, w których wezmą udział psy i ich przewodnicy z całej Polski oraz z zagranicy. Zawodnicy zmierzą się w konkurencjach dystansowych ThrowNGo oraz w widowiskowych pokazach Freestyle, gdzie do rytmu wybranej muzyki prezentowane będą umiejętności w dogfrisbee stylu wolnym.