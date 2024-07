Zmiany na stanowisku trenera Polonii Środa Wielkopolska. Wysokie cele na nowy sezon w średzkiej ekipie

Piłkarze Polonii Środa Wielkopolska w poprzednich rozgrywkach III ligi zaprezentowali się przyzwoicie. Nowe rozgrywki rozpoczną pod okiem szkoleniowca, który przychodzi z "wyższej półki".

Nowy trener Polonii Środa Wielkopolska

Pod koniec tygodnia średzianie ogłosili zmiany na stanowisku trenerskim. Pożegnano się z dotychczasowym szkoleniowcem Pawłem Kutynią, który postanowił nie przedłużać wygasającej umowy. Chwilę później Wielkopolanie poinformowali o zatrudnieniu szkoleniowca z II ligi. Został nim Mikołaj Raczyński, który przez ostatnie pół roku prowadził Wisłę Puławy. Zespół z województwa lubelskiego miał nie najgorszą rundę i utrzymał się w lidze. Niestety, do teraz nie może być pewny swojej przyszłości. Klub boryka się z problemami finansowymi i nie wiadomo, czy przystąpi do rozgrywek II ligi.

- Nie spodziewałem się, że tak szybko będę pisać ten post. Kończę swoją misję w Wiśle Puławy. Misja, która sportowo zakończyła się happy endem, bo wspólnymi siłami utrzymaliśmy drugą ligę w Puławach. Kiedy wszyscy nas skreślali i typowali do spadku, to udowodniliśmy, że potrafimy grać w piłkę i zasługujemy na to, aby pozostać w drugiej lidze - napisał na swoim Facebooku trener Raczyński.

Podczas swojego pobytu w Puławach kilku jego zawodników popisywało się strzelecką formą, co przekładało się na wysokie miejsce w tabeli rankingu „Piłkarskich Orłów”. Tak było w marcu, gdy zostały wznowione rozgrywki II ligi, a ze snu zimowego przebudził się Piotr Giel, który w marcu popisał się 4 trafieniami, co pozwoliło mu zająć pierwsze miejsce. W tym roku w rankingu błysnęli jeszcze Kamil Kumocki oraz Mateusz Klichowicz, którzy w maju z dwiema bramkami zajęli ex aequo siódme miejsce.

Teraz Raczyński będzie musiał zmotywować zawodników Polonii do seryjnego strzelania, jeśli klub chce myśleć o walce do wejścia na poziom centralny. 50 punktów i siódme miejsce to wynik, który zdecydowanie można poprawić.

- Jednym z naszych głównych celów jest zdobycie wojewódzkiego Pucharu Polski. Myślę, że ambicje sięgają tego, aby powalczyć o centralną ligę. Będziemy starali się to osiągnąć. Jednak aby to się stało, musi zostać spełniony szereg warunków. To organizacja naszej pracy, budowa sztabu, budowa drużyny - powiedział w pierwszym dniu swojej pracy nowy szkoleniowiec polonistów.

Odejścia z Polonii Środa

Będzie on musiał poradzić sobie między innymi bez jednego z czołowych strzelców średzian w poprzednim sezonie - Dawida Bałdygi. Były napastnik w 30 spotkaniach zdobył 9 bramek, a w czerwcu popisał się hat-trickiem w starciu z Sokołem Kleczew. Oprócz niego z klubem rozstali się Mikołaj Witkowski, Miłosz Wódecki i Michał Jakóbowski.

Pozostał natomiast najskuteczniejszy zawodnik Polonii - Jędrzej Drame. Napastnik popisał się niezłą skutecznością, strzelając 11 goli, a do tego zanotował aż osiem asyst. W klubie do dyspozycji będą jeszcze Jakub Giełda (7 bramek), Bruno Siedlecki (6 bramek) oraz Klaudiusz Michałowski (5 bramek). I to ci piłkarze będą liczyć się w nowym sezonie rankingu „Piłkarskich Orłów”.

- Mam nadzieję, że szybko poznam nowych zawodników. Przed przyjściem do klubu obejrzałem kilka spotkań na YouTubie, aby zobaczyć, jak funkcjonuje zespół. Mam już swoje pierwsze spostrzeżenia, jeśli chodzi o niektórych graczy. Wszyscy zawodnicy będą mieć czystą kartę i mają okazję, by przekonać mnie, abym to właśnie na nich stawiał - zakończył Raczyński.

