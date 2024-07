Awaria poznańskich koziołków

Mechanizm koziołków został przewieziony do specjalistycznego warsztatu zegarmistrzowskiego w Puszczykowie, gdzie poddano go konserwacji. Była to skomplikowana operacja, zważywszy na wiek i wartość historyczną mechanizmu. Prace, nad przywróceniem koziołków do sprawności, rozpoczęły się niemal natychmiast, a ich ponowny montaż na wieży ratusza zainicjowano 25 czerwca.