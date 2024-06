Koncert Dawida Podsiadło w Poznaniu! Przed stadionem czekały tłumy fanów wokalisty. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach!

Koncert Dawida Podsiadło

W niedzielę 16 czerwca odbędzie się w tym samym miejscu drugi koncert wokalisty. Bilety na to wydarzenie są już wyprzedane.

Budka z lodami na Starym Rynku

Festiwal Fantastyki Pyrkon to raj dla miłośników fantastyki. Oprócz zaplanowanych paneli, warsztatów, spotkań czy konkursów nie obędzie się też bez inicjatyw oddolnych samych festiwalowiczów. Ci w…

Dawid Podsiadło w Poznaniu

Dawid Podsiadło to utalentowany autor tekstów i wokalista rocka alternatywnego, znany jest jako zwycięzca drugiej edycji programu X Factor. Jego muzyczna kariera nabrała tempa na przełomie 2013 i 2014 roku, kiedy to ukazał się jego debiutancki album studyjny “Comfort and Happiness”. Już po pierwszym tygodniu sprzedaży, płyta zdobyła pierwsze miejsce w rankingu OLiS.