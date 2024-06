Działka przy Okrąglaku w Poznaniu zostanie zbudowana? Parking i stragany górali mogą zniknąć! Emilia Ratajczak

Teren obok Okrąglaka może zostać zabudowany. Sąd uchylił część zapisów miejscowego planu zagospodarowania terenu. ROBERT WOZNIAK

Parking i przestrzeń na której znajdują się stragany góralskie to prywatny i niezabudowany teren przy ulicy 27 Grudnia w Poznaniu. Do tej pory potencjalną budowę ograniczał obowiązujący plan miejscowy z 2002 roku. Teraz być może się to zmieni, bo sąd właśnie uchylił część jego zapisów.