Bitwa o pałac w Sapowicach koło Poznania. Komu zależy na sprzedaży byłego oddziału Biblioteki Raczyńskich?

Rada Miasta Poznania zdecydowała o formalnej likwidacji oddziału Biblioteki Raczyńskich mieszczącej się w zabytkowym pałacu. Ośrodek ten, pełniący głównie funkcje rekreacyjne, według dyrekcji biblioteki nie nadaje się do przechowywania księgozbiorów. Radni miejscy spoza Koalicji Obywatelskiej sprzeciwiają się planowanej sprzedaży obiektu. Dyrektorka biblioteki zapowiada, że nie jest to obecnie jej intencją, jeśli będą pieniądze na remont muzeum Kraszewskiego.

Pałac w Sapowicach szykowany do sprzedaży

O możliwości sprzedaży pałacu w Sapowicach (powiat stęszewski) mówi się od kilku lat. Do tej pory funkcjonował tam oddział Biblioteki Raczyńskich. Obiekt został przekazany miastu w latach 80. ubiegłego wieku jako miejsce ewakuacji zbiorów biblioteki na wypadek wojny.

- Obiekt znajduje się 30 km od Poznania i pełni przede wszystkim funkcje rekreacyjno-wypoczynkową, więc nie może służyć mieszkańcom miasta. Zbiory nie mogą być tam ewakuowane, ze względu na zmiany zasad przechowywania w przypadku wojny - mówiła Justyna Makowska, dyrektor Wydziału Kultury UMP.

Likwidacja oddziału jest formalnym zakończeniem procesu rozpoczętego w ubiegłym roku. Otwiera ona drogę do ewentualnej sprzedaży pałacu, którego utrzymanie do tej pory kosztowało 300 tys. zł rocznie. Pieniądze ze sprzedaży zostałyby przeznaczone na utworzenie nowych filii biblioteki na terenie Poznania lub jako wkład własny do remontu kamienicy, w której mieści się oddział biblioteki stanowiący muzeum Kraszewskiego.

Komu zależy na sprzedaży pałacu w Sapowicach?

Radna miejska z PiS Ewa Jemielity zauważyła, że pałac jest szykowany do sprzedaży od kilku lat. Wcześniej między innymi odwołano rezerwacje na wynajem obiektu pod wydarzenia kulturalne, a także wypowiedziano umowę na wynajem pomieszczeń w obiekcie, gdzie funkcjonowała biblioteka stęszewska.

- Nagle mówi nam się, że ten pałac się do niczego nie nadaje. Tę tezę przygotowywano przez lata, aby obiekt przygotować do sprzedaży. Można przywoływać opinie, że się nie nadaje do przechowywania książek, ale nie trzeba było tego likwidować, wyprowadzać biblioteki stęszewskiej i udawać, że nie ma tam żadnych zbiorów książek. A to na polecenie władz biblioteki książki stamtąd wyprowadzono - grzmiała radna.

Mimo, że uchwała o likwidacji oddziału nie zawierała woli sprzedaży pałacu, taka informacja pojawiła się w uzasadnieniu do uchwały. Radni z klubów Lewicy oraz Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiają się potencjalnej sprzedaży. W związku z likwidacją oddziału biblioteki, dyrektor ma pełną swobodę co do dalszego losu pałacu.

- Biblioteka Raczyńskich powinna się skupić na Poznaniu. Szukanie specjalnych zadań dla budynku poza miastem nie jest jej zadaniem. Pozbycie się tego lokalu powinno się odbyć w ramach racjonalizacji zasobów biblioteki - stwierdził Grzegorz Jura, radny KO i przewodniczący komisji kultury.

Opozycja chce ratować pałac przed sprzedażą

Radna Ewa Jemielity, poprzez złożenie poprawki, chciała usunąć z uzasadnienia zapis o sprzedaży obiektu. Poprawka ta została odrzucona przez radnych, a wcześniej przez przewodniczącego rady miasta Grzegorza Ganowicza uznana za bezcelową. Uzasadnienie do projektu uchwały nie stanowi aktu prawnego, a jedynie wyrażenie woli wnioskodawcy. Wola ta nie znika po jej wykreśleniu z uzasadnienia.

Czy zatem dyrektorka Biblioteki Raczyńskich chce sprzedać pałac w Sapowicach?

- Pierwotnie pałac miał zostać sprzedany, bo pieniądze miały służyć jako wkład do projektu unijnego zakładającego modernizację kamienicy przy Wronieckiej. Mieści się tam muzeum Kraszewskiego. W związku z poprawiającą się sytuacją finansową miasta, nie musimy się tego trzymać. Jeśli będzie wola na inne zagospodarowanie, to nie będę dążyła do sprzedaży - zadeklarowała Katarzyna Kamińska, dyrektor Biblioteki Raczyńskich.

Radni Lewicy proponują, aby pałac został przez bibliotekę wydzierżawiony lub wrócił bezpośrednio do zasobów nieruchomości miasta. Wtedy to miasto będzie ponosiło koszty jego utrzymania i zdecyduje co dalej z zabytkowym obiektem. Szacunkowa wartość pałacu opiewa na kwotę 3,2 mln zł. Wartość ta wymaga jednak aktualizacji.

Sam Pałac w Sapowicach znajduje się na terenie 5-hektarowego parku, tuż przy Jeziorze Strykowskim. Posiada bazę noclegową liczącą 21 miejsc w ośmiu pokojach. Jest budynkiem w stylu eklektycznym, dwukondygnacyjnym, z tarasem od strony jeziora. W parku zachowało się wiele starych drzew, takich jak platan klinolisty, buk czerwony, jesion mannowy, dęby i kasztanowce.

