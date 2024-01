Ponad 17 tysięcy zł długu w poznańskiej bibliotece. Czytelnicy wciąż przetrzymują książki. Jak wygląda sytuacja w Poznaniu?

- Temat jest oczywiście trudny. My rozumiemy to, że każdy z naszych czytelników jest w różnej sytuacji życiowej czy finansowej, która nie pozwala mu na opłacenie tej kary, z drugiej strony musimy jednak pamiętać, że na drugim biegunie jest tego typu sytuacja, że jeśli ktoś wypożycza tę książkę i nie odda jej na czasz, to tym samym pozbawi możliwości skorzystania z tej książki innego czytelnika - tłumaczy dyrektorka Biblioteki Raczyńskich, Katarzyna Kamińska - Dochodzi do przykrych dla nas – jako bibliotekarzy sytuacji - proszę sobie wyobrazić, że wprowadzamy na półkę nowości, przychodzi czytelnik, który wypożycza ich kilka i trzyma je pół roku albo nawet i dłużej. Nowość przestaje być nowością, my tracimy, bo ten efekt świeżości ucieka, a nasi czytelnicy nie mogą tej książki czytać. To są dylematy trudne do rozstrzygnięcia, ale jednak musimy być konsekwentni, bo książki biblioteczne są własnością publiczną, którą należy szanować i z której należy właściwie korzystać.