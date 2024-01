Literacka Nagroda Wielkopolskich Czytelników. Samorząd województwa chce promować czytelnictwo

Literacka Nagroda Wielkopolskich Czytelników to nowa inicjatywa, do udziału w której zachęca Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Będzie ona realizowana we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji w Poznaniu, a jej celem jest promocja czytelnictwa w regionie. Na wniosek marszałka Marka Woźniaka, zarząd województwa wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody.

– Nagrody literackie funkcjonują w wielu samorządach. Niektóre z nich stały się markami, identyfikowanymi z konkretnymi miejscami, stając się trwałymi elementami ich promocji. Takie wyróżnienia w dziedzinie literatury, w których funkcjonowanie zaangażowane są polskie samorządy, ma chociażby Gdynia i Wrocław. Literacka Nagroda Wielkopolskich Czytelników powstała z potrzeby wyróżnienia autorów ważnych dzieł literackich z perspektywy mieszkańców regionu. To rodzaj ukłonu dla czytelników

– podkreśla marszałek województwa.

To właśnie czytelnicy skupieni w klubach książki działających przy wielkopolskich bibliotekach będą inicjować wyłanianie wartościowych utworów wydanych w danym roku. Laureatem nagrody może zostać żyjący autor, który w roku poprzedzającym edycję opublikował pierwsze wydanie swojej książki napisanej w języku polskim. To pierwsza nagroda literacka, w ramach której planuje się uhonorowanie autorów książek w dwóch kategoriach: adresowanych do dzieci i młodzieży oraz adresowanych do czytelników dorosłych. W przypadku pierwszej z wymienionych kategorii możliwe jest także nagrodzenie ilustratora.