Brama Poznania ma już 10 lat. Zobacz, jakie atrakcje zaplanowano z tej okazji

- Już od 10 lat naszą inspiracją do działań jest Ostrów Tumski. To wyjątkowe miejsce, które dało początek miastu i państwu. Dziesięć wieków jego istnienia wypełniły ciekawe postaci i wydarzenia, których świadkiem są zachowane do dziś zabytki. Kluczem do zrozumienia przeszłości Ostrowa Tumskiego jest nasza ekspozycja. Słowem i obrazem, światłem, barwą i muzyką tworzymy klimat, który pozwala przenieść się w przeszłość. To dobry początek do dalszego odkrywania wyspy katedralnej - zwracają uwagę przedstawiciele Bramy Poznania.