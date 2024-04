Nowe miejsce do zabawy w parku Wilsona w Poznaniu? Tymczasowy skatepark dzięki spuszczonej wodzie ze stawu. Pospiesz się, aby skorzystać

Tymczasowy skatepark w parku Wilsona

Betonowa niecka stawów w parku Wilsona na poznańskim Łazarzu do złudzenia przypomina skateparki dla najmłodszych. Łagodne, wyprofilowane betonowe brzegi wprost zachęcają do jazdy na deskorolkach, hulajnogach czy rowerach. Nie trwało to długo, by dzieci i starsi odkryli, że to wspaniałe miejsce do zabawy.