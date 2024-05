Kolejne ostrzeżenia IMGW dla Wielkopolski. Przez region mogą przejść burze z ulewami

Ostrzeżenia IMGW dla Wielkopolski

Aktualnie na terenie województwa wielkopolskiego alerty najwyższego, trzeciego stopnia, obowiązują dla obszaru powiatów: chodzieskiego, gnieźnieńskiego, obornickiego, pilskiego, wągrowieckiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego. Według prognoz na tym terenie do północy mogą występować burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 80 mm oraz porywy wiatru wiejącego z prędkością do 70 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu.

Dla obszaru powiatu złotowskiego, na północy regionu, obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Na tym terenie popołudniowym i wieczornym burzom mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, opady gradu oraz porywy wiatru osiągające prędkość 70 km/h.