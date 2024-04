KontenerART w Poznaniu otwarty. Popularna miejscówka nad Wartą w weekend przyciągnęła tłumy. Zobacz zdjęcia!

KontenerART w Poznaniu otwarty. Popularna miejscówka nad Wartą w weekend przyciągnęła tłumy

Już w piątek, podczas oficjalnego otwarcia miejscówki nie brakowało zainteresowanych. Sezon otworzył koncert duetu GRETA , który został założony w 2016 roku lat przez Pawła Zimmermanna (muzyka) i Grzegorza Krzyśko (głos, słowa) w Poznaniu, a w sobotę 27 kwietnia można było udać się do "kontenerów" na spektakl "Afo! Misterium Ognia i Ziemi".

W piątek, 26 kwietnia zainaugurowano wystawę pokonkursową I edycji Poznańskiej Nagrody Fotograficznej. Można będzie ją oglądać na Dziedzińcu Starego Browaru aż do 2 czerwca.

To jednak nie koniec atrakcji!

Voice of Poznań

W tym roku piątki w KontenerART należeć będą do wokalistek i wokalistów, a wszystko dzięki I edycji 'VOICE OF POZNAŃ w KontenerART', w którym to konkursie można wygrać niemałe nagrody pieniężne: nagroda główna 3000zł i nagroda 500zł dla najlepszych wokalistów dnia!