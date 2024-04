Atrakcyjna majówka w Wielkopolsce. Gdzie się wybrać? Oto najlepsze imprezy

Tegoroczna majówka rozpocznie się jak zwykle 1 maja, kiedy to przypada coroczne Święto Pracy. Kolejny dzień, 2 maja, choć jest normalnym dniem roboczym to zazwyczaj w placówkach edukacyjnych jest on wolny od zajęć dydaktycznych, a pracownicy często decydują się wówczas skorzystać z urlopu, dzięki czemu mogą liczyć na 3-dniowy, a w tegorocznym przypadku 5-dniowy odpoczynek, gdyż wiadomo, że 3 maja wypada święto narodowe, a dni 4 i 5 przypadają w weekend. Tym samym długi weekend potrwa aż 5 dni. To zatem idealny czas, aby zamiast całodniowego leżenie na kanapie, skorzystać z różnych atrakcji na terenie Wielkopolski, których zestawienie przygotowaliśmy.