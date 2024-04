Hodowla pingwinów pancernych na Marsie! W tym teatrze improwizowanym wszystko jest możliwe

Naukę improwizacji rozpoczynają pobudzające kreatywność, uczące współpracy ćwiczenia. W impro panuje naczelna zasada "Tak, i...", co oznacza, że akceptuję ofertę partnera i dokładam coś od siebie. Uczymy się, że każdy jest wystarczający, niekonieczne są cięte riposty, bo to przeszkadza zbudować dobrą scenę. Uczymy się uważności na siebie i na partnera, tego, żeby reagować na to, co usłyszałem i zobaczyłem /gest, mimika, onomatopeja też stanowią ofertę. Wystarczy wziąć to jak cenny prezent, zareagować, dołożyć coś od siebie i pchnąć historię dalej. Także nauka jest fascynująca i absolutnie da się wytrenować "mięsień improwizacji". Natomiast chodzi zdecydowanie o praktykę, jak z wszystkim, co chcemy umieć robić. Improwizacja to świetne narzędzie rozwoju osobistego, poprawia komunikację i pozwala budować prawdziwsze relacje. A do tego jest to świetna zabawa, której towarzyszy zwykle mnóstwo serdecznego śmiechu - mówi Agnieszka Rogaczewska-Foryś.