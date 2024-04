Japoński reżyser anime odwiedzi Poznań. Festiwal Animator już w czerwcu!

Kwalifikujący do Oscara Animator to jeden z największych festiwali filmów animowanych w tej części Europy. Na każdej edycji prezentowanych jest ponad 300 filmów z całego świata, w tym: konkursy, retrospektywy, przeglądy tematyczne i premiery. Od 2017 roku Animator jest festiwalem kwalifikującym do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej Oscar. Animowany film krótkometrażowy, który otrzyma Grand Prix Festiwalu ma ułatwioną drogę do wymarzonej Oscarowej nominacji. 17. MFFA Animator odbędzie się w Poznaniu w dniach 25-30 czerwca 2024 roku.

Japoński reżyser w Poznaniu

Zdobywca prestiżowych nagród

Jego produkcje, takie jak „Mind Game”, „The Night is Short, Walk On Girl” oraz „Lu Over the Wall”, zostały uhonorowane prestiżowymi nagrodami na festiwalach, w tym na Annecy International Animation Film Festival, czy Japan Media Arts Festival. Prawdziwy międzynarodowy rozgłos przyniosły mu produkcje dostępne na platformie Netflix: „Devilman Crybaby” oraz „Japan Sinks: 2020”, które przyczyniły się do ugruntowania jego pozycji, jako jednego z najwybitniejszych twórców anime.