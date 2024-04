Festiwal Ethno Port 2024. Muzyka z całego świata zabrzmi w centrum Poznania. Zobacz listę artystów

Społeczność Festiwalu Ethno Port – kształtująca się na przestrzeni wszystkich edycji – to fenomen wielopokoleniowej wspólnoty. Atmosfera, jaka panuje w Zamku i wokół niego podczas tych kilku czerwcowych dni, jest niezwykła. Wzajemna życzliwość i kolektywne doświadczenie pozwalają oderwać się od codzienności, gwarantując pozytywną energię jeszcze przez długie tygodnie po ostatnim koncercie.

- Dla uczestników(-czek) tegorocznej imprezy przygotowaliśmy wiele różnorodnych koncertów. Będziemy kontynuować dorobek poprzednich edycji, ale też przedstawimy nowe, świeże zjawiska obecne na scenie muzyki świata. Zabierzemy słuchaczy(-ki) na Daleki Wschód, do odległej Korei i bezkresnych stepów Mongolii, na północ do krainy ludu Sami, na zachód do naszych serbsko-łużyckich sąsiadów(-ek) i na południe, na sam koniec Afryki. Podróżując w czterech kierunkach świata, trafimy też do Macedonii, Francji, Belgii, Hiszpanii i na Bliski Wschód - informują organizatorzy.