Największy festiwal filmów dokumentalnych już w maju w Poznaniu. Znamy program Millennium Docs Against Gravity!

Największy festiwal filmów dokumentalnych już w maju w Poznaniu

Wśród polskich produkcji znalazły się między innymi obrazy o pisarzu Marku Hłasce, zespole Cool Kids of Death, aktywistkach z Aborcyjnego Dream Teamu, czy o himalaistce Wandzie Rutkiewicz. Wiele filmów będzie miało swoje premiery właśnie podczas 21. edycji MDAG. W programie poznańskiej odsłony festiwalu jest także kilkanaście wydarzeń specjalnych, w tym spotkania z twórczyniami i twórcami, debaty, warsztaty czy dyskusje.

Hasło tegorocznego Millennium Docs Against Gravity brzmi: "W relacji ze światem". To ukłon w stronę pracy twórczyń i twórców, którzy ukazują nam otaczającą nas rzeczywistość, ale te słowa nawiązują również do magicznej więzi, jaka wytwarza się na sali kinowej.