Przecieki maturalne 2024? Nie ma szans! CKE wysyła nadajniki do szkół

Matura 2024. CKE zabezpiecza się przed przeciekami

Egzaminy maturalne2024 rozpoczynają się we wtorek, 7 maja. W tym roku wszyscy uczniowie, włącznie z tymi z techników, przystąpią do matury w jednolitej formule. Będzie to ostatni zestaw egzaminów, który będzie uwzględniał zmniejszone wymagania wprowadzone po pandemii.