Matura 2024 tuż tuż. Uczyć się czy odpoczywać tydzień przed egzaminem? "To bardzo wymagający czas" - mówi psycholożka

Matura to ogromny stres. Jak pomóc dziecku, które będzie do niej podchodzić?

Ostatni tydzień przed maturą jest dla maturzystów bardzo stresującym momentem. Co powinni robić: uczy się czy odpoczywać? Jak powinni zachowywać się dziadkowi i rodzice? Odpowiada psycholożka i psychoterapeutka, Natasz Chmielewska-Mazurek.

Czy okres przed maturą jest dla młodych wymagający?

Jest to bardzo wymagający czas emocjonalnie, ponieważ młodzi zdają sobie sprawę z tego, że niewiele czasu zostało do bardzo ważnego dla nich i decydującego wydarzenia. Jednocześnie to jest taki czas w którym młodzież uświadamia sobie jak dużo ma jeszcze do robienia. Czasami towarzyszy temu duży poziom niepokoju, lęku, a czasami nawet paniki. Rzadko która osoba przygotowująca się do matury ma w tym ostatnim tygodniu luz i wie, że zrobiła wszystko z dużym wyprzedzeniem i wówczas tydzień przed może poświęcić na relaks. Raczej wszyscy „dokręcają” obroty na samym końcu. Jest to bardzo stresujący i napięty okres.

Co powinien robić taki młody człowiek przed tak dużym stresem?

Jeżeli chodzi o ostatni tydzień to moim zdaniem powinno sobie podzielić jakoś podzielić ten okres. Jeśli mamy świadomość, że jakaś część materiału nie została przerobiona i gdybyśmy sobie obrali za cel po prostu odpoczywać, to myślę, że ten poziom niepokoju paradoksalnie mógłby wzrastać zamiast maleć. Uważam, że dobra jest organizacja czasu i podział czasu, żeby zadbać również o regenerację, czyli uczyć się ewentualnie do godzin wieczornych, a nie nocnych.

Nauka całą noc się po prostu nie opłaca, mózg człowieka, który jest bardzo zmęczony jest po prostu nieefektywny. Lepiej pozwolić sobie na przerwę w trakcie nauki i np. co dwie godziny zrobić sobie 15-20 minut przerwy, pomimo że mamy poczucie, że tracimy czas. Tak naprawdę dając naszemu ciału odpocząć – wpływamy na efektywność naszych działań. Przez to lepiej przyswajamy wiedzę i korzystanie wpływamy na nasze procesy intelektualne i poznawcze.

Natasza Chmielewska-Mazurek, psycholożka i psychoterapeutka. Łukasz Filipowski

Kluczowa jest pomoc emocjonalna

Czyli jak konkretnie powinien wyglądać taki tydzień przez maturą?

Jestem za tym, żeby cyklicznie robić sobie przerwy, mniej więcej co dwie godziny, zakończyć naukę o rozsądnej, wieczornej porze, tak, aby mieć czas żeby zrobić sobie jakąś przyjemność i w spokoju pójść spać. Zachęcam do drobnych aktywności na świeżym powietrzu, które dadzą też nam też trochę pooddychać i dotlenić się, co wpływa na chłonność naszego umysłu.

Jak powinni zachowywać się najbliżsi, czyli dziadkowie i rodzice?

Zachęcałabym osoby z otoczenia do zadawania pytań otwartych, ale bardziej emocjonalnych. To są takie pytania: jak się czujesz, czego ci potrzeba, czy jest coś w czym mogę ci pomóc, czy jest coś na co miałbyś ochotę, czy mogę coś dla ciebie ugotować/przynieść? Myślę, że to jest najlepszy rodzaj wsparcia. Nie starajmy się dokładać presji młodym ludziom w tym napiętym dla nich okresie. Nie pytajmy ile już przyswoili materiału i ile jeszcze zostało, bo to są pytania, które osoby przygotowujące się do matury i tak sobie zadają cały czas i powodują w nich napięcie emocjonalne. Bardziej należy skupić się na wsparciu emocjonalnym, żeby maturzysta wiedział, że najbliżsi są obok.

