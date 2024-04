Matura 2024. Został miesiąc do egzaminów maturalnych. Co powinien wiedzieć tegoroczny maturzysta? Terminy, punkty i czas trwania egzaminów

Najważniejsze zmiany między "starą" a "nową" formułą. Kto pisze nową maturę?

Jedyną zmianą jest to, że w Formule 2023 absolwenci szkół czy oddziałów dwujęzycznych muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiot dodatkowy.

Ci uczniowie pierwszy raz podejdą do nowej matury

Ile trwa egzamin maturalny? Ile trwa matura ustna?

Język polski ustny W Formule 2015 czas trwania egzaminu ustnego z języka polskiego trwa 30 minut - 15 minut jest na przygotowanie, a 15 na wypowiedź. Maksymalną liczbę punktów, które można uzyskać to 40. Zdający losuje jedno zadanie składające się z polecenia i tekstu. W przypadku Formuły 2023 również jest to 30 minut, ale punktów można uzyskać 30. Zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań. Na stronie CKE są również dostępne zadania jawne. Dostępne są tutaj.

Język polski pisemny

W Formule 2015 czas trwania egzaminu maturalnego pisemnego z języka polskiego (podstawowy) wynosi 170 minut, a za rozwiązanie zadań można uzyskać 70 punktów. Do wyboru są trzy tematy, a wymagana minimalna długość wypracowania wynosi 250 wyrazów. W Formule 2023 czas trwania tego egzaminu wynosi 240 minut, a za rozwiązania zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do wyboru są dwa tematy wypracowania, a minimalna długość powinna wynosić 300 wyrazów.

Matematyka

W Formule 2015 egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym trwa 170 minut. Za rozwiązanie zadań można uzyskać 46 punktów, a zadań otwartych jest 7. Formuła 2023 zakłada, że egzamin maturalny trwa 180 minut, a za rozwiązanie zadań można uzyskać również 46 punktów. Zadań otwartych jest natomiast od 7 do 13.

Język obcy nowożytny

W Formule 2015 czas trwania pisemnego egzaminu z języka obcego nowożytnego wynosi 120 minut, a za rozwiązanie zadań można uzyskać 50 punktów. Część ustna jest obowiązkowa i każdy zdający musi do niej przystąpić i uzyskać minimum 30%

punktów, aby zdać egzamin. Oczekiwany średni poziom biegłości to A2+. Formuła 2023 zakłada, że oczekiwany średni poziom biegłości egzaminacyjnej to B1, czas trwania to 120 minut, a punktów można uzyskać 60. Długość wypowiedzi w zadaniu sprawdzającym tworzenie wypowiedzi pisemnej musi mieć od 80 do 130 wyrazów. Część ustna obowiązkowa, tak samo jak w przypadku "starej" matury.