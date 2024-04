Komorniki pod Poznaniem. Mężczyźni podawali się za policjantów w cywilu i obserwowali domy. Zaniepokoili mieszkańców i funkcjonariuszy

Podejrzany samochód w gminie Komorniki

Post wzbudził ożywienie, a mieszkańcy podejrzewali, że zaglądający na podwórka mężczyźni nie tylko nie są policjantami, lecz przeciwnie – prowadzą rozpoznanie przed majówką, i mogą nawet być złodziejami. Jednak mimo dobrych rad, by na przyszłość spisywać numery rejestracyjne, albo zawiadamiać od razu policję, pytając, czy faktycznie to jej funkcjonariusze, nikt nie poszedł w tym kierunku i nie zastosował się do nich…