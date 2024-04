Matura z matematyki 2024: ile trwa matura z matematyki? Kiedy jest matura z matematyki? Jaki jest próg zaliczenia?

Harmonogram Matury 2024

Matury 2024 w części pisemnej zaplanowano na 14 dni według harmonogramu ustalonego przez CKE. Egzaminy odbędą się od 7 do 24 maja 2024 roku, z dwiema sesjami dziennie: poranną o godzinie 9:00 oraz popołudniową o godzinie 14:00. Natomiast egzaminy ustne zaplanowano na okres od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań waha się od 30 do 240 minut, zależnie od rodzaju egzaminu i jego części. Wszystkie egzaminy odbywać się będą w szkołach, do których uczęszczali abiturienci. Wyniki matury 2024 zostaną udostępnione online w systemie ZIU we wtorek, 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30.