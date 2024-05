Poznańskie Dni Rodziny 2024. Mieszkańcy bawili się pikniku w parku Jana Pawła II. Zobacz zdjęcia

Wielki Rodzinny Piknik Inauguracyjny

W dniu 18 maja, park im. Jana Pawła II zamienił się w miejsce pełne zabawy i edukacji. W godzinach od 12.00 do 18.00 każdy znajdzie coś dla siebie - od najmłodszych po seniorów. Wielki Rodzinny Piknik Inauguracyjny to doskonała okazja, by spędzić czas z bliskimi, ciesząc się różnorodnością atrakcji. To właśnie tutaj rozpocznie się dwunasta edycja wyjątkowego wydarzenia jakim są Poznańskie Dni Rodziny.