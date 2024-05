Nowe nazwisko potencjalnego trenera Lecha Poznań. Czy on zastąpi Mariusza Rumaka? To kolejny kandydat na trenerskiej karuzeli

Nowa kandydatura na trenera Lecha Poznań

Kim jest Lubos Kozel?

Przyglądając się tej kandydaturze, nie można mieć specjalnie wielkich oczekiwań. Kozel przez całe swoje trenerskie życie pracował w Czechach . Rozpoczynał jako asystent w rezerwach Sparty Praga , a następnie objął FK Jabłoniec , w którym pożegnano się z nim po zaledwie 11 kolejkach z powodu rozczarowujących wyników. Na kolejnego pracodawcę nie musiał długo czekać i ponownie został asystentem, tym razem u trenera Ladislava Skorpila w Slovanie Liberec . Po dwóch sezonach objął funkcję szkoleniowca Dukli Praga . Tam spędził aż 6,5 roku, prowadząc klub ze stolicy naszych południowych sąsiadów w blisko 200 meczach. W tym czasie wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej i z powodzeniem w kolejnych sezonach się w niej utrzymywał.

Po wypełnieniu kontraktu otrzymał funkcję pracy w młodzieżowych reprezentacjach Czech. Najpierw w kategorii wiekowej do lat 18, a następnie do lat 19. W 2020 roku powrócił do klubowej piłki. Przez nieco ponad rok prowadził Banika Ostrava, jednak nie osiągał wybitnych wyników i w lutym się z nim pożegnano. Po pięciu miesiącach przerwy znalazł zatrudnienie w Slovanie Liberec.