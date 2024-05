Warta Poznań wygrywa z Widzewem Łódź 2:1 po wyjątkowym trafieniu Mateusza Kupczaka. Zieloni zrobili duży krok w kierunku utrzymania

Trafienie wyjątkowej urody Mateusza Kupczaka

Pod koniec pierwszej połowy wreszcie wrzutki podopiecznych trenera Daniela Myśliwca przyniosły efekt. Luis Silva otrzymał piłkę w polu karnym i zaprosił do akcji Antoniego Klimka, który popisał się kapitalnym dośrodkowaniem z lewej strony. Do futbolówki doszedł Sanchez, który skierował piłkę do siatki głową. Hiszpański napastnik nie był pilnowany w polu karnym i przyczynił się do tego Konrad Matuszewski.