"Kroniki Miasta Poznania". Najnowszy tom poświęcony malarzom i rzeźbiarzom od średniowiecza po współczesność

Postanowiliśmy, że w tym roku jedna z nich zostanie poświęcona malarzom i rzeźbiarzom, jako że do tej pory ci przedstawiciele profesji artystycznej nie mieli osobnego tomu. Owszem o malarzach i rzeźbiarzach pisało się wiele w różnych tomach kroniki, ale osobnego nigdy jeszcze nie było - mówi dr Magdalena Mrugalska – Banaszak, red. Prowadząca tomu - Tom jest ułożony chronologicznie, zaczynając od średniowiecza i sięgamy aż do czasów współczesnych. Oczywiście to nie wyczerpuje tematyki poznańskiego życia artystycznego, to jest dopiero początek, bo wiadomo, że można pisać bardzo dużo. To są teksty przekrojowe, czyli mówiące o różnych epokach jak średniowiecze czy rzeźby i malarstwo renesansu, XIX wiek, XX-lecie międzywojenne i PRL, ale też i cząstkowe o poszczególnych przedstawicielach tego życia artystycznego – opowiada.