Co za tłum w centrum Poznania! Podczas majówki Stary Rynek był pełen! Centrum miasta po remontach wygląda znakomicie. Wieczorami jest moc!

4 miliony turystów rocznie

Aż tyle osób powyżej 18. roku życia odwiedziło Poznań w 2023 r. - wynika z danych firmy Selekiv przedstawionych przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną. Jesteśmy przekonani, że skłonił ich do tego sam Poznań i jego atrakcje, a nie łatka "Rozkopanego", która przylgnęła do stolicy Wielkopolski w ostatnich latach, gdy prowadzone były intensywne prace w ramach Projektu Centrum i na Starym Rynku.

Majówka w centrum Poznania

Choć poznaniacy należą do najchętniej wyjeżdżających z miasta na długi majowy weekend wg danych firmy yanosik.pl (najchętniej czynią to warszawiacy), to trudno było to w ostatnich dniach zauważyć. Znakomita, letnia pogoda sprawiła, że pełne były plaże nad poznańskimi jeziorami, trawniki nad Wartą, ale też poznańskie Stare Miasto i centrum.