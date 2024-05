Choć Rogalin to jedno z najchętniej odwiedzanych przez poznaniaków i turystów miejsc w pobliżu Poznania, duża część Rogalińskiego Parku Krajobrazowego jest niemal nietknięta przez człowieka. Zobacz, jak tam cudownie!

Szukasz miejsca na weekendową wycieczkę pod Poznań? To może być propozycja dla Ciebie. Choć pobliski pałac w Rogalinie i jego otoczenie przyciągają tysiące turystów, nieco dalej trudno spotkać człowieka. Wśród dębów, wysokich traw, starorzeczy i zakoli Warty rozciąga się Rogaliński Park Krajobrazowy. Wyjątkowe miejsce, gdzie można cieszyć się bezpośrednim kontaktem z przyrodą. Zobacz zdjęcia fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego" z odległych zakątków parku.

Rogaliński Park Krajobrazowy

Rozciąga się na powierzchni ponad 127 km kwadratowych po obu stronach Warty między Puszczykowem, Mosiną a Śremem. Powołany został w 1997 r. dla ochrony jednego z największych w Europie skupisk wielowiekowych dębów. Jest ich tam aż 1453, z czego 860 uznano za pomnikowe. Pierwsze starania o ochronę tego terenu podjęto już na początku XX w. Udało się niecałe pół wieku później. Choć RPK przylega do Wielkopolskiego Parku Narodowego, nie został on jednak do niego włączony.

Choć patrząc dziś na zdjęcia z parku trudno w to uwierzyć, to przez setki lat był to teren intensywnej działalności człowieka. Tak jak w dolinie Noteci, również tu działali niemieccy i holenderscy osadnicy, którzy osuszali dawne bagniska, budowali groble i kanały, intensywnie przekształcając pierwotne środowisko. Również Warta, choć wijąc się po terenie parku wygląda wyjątkowo naturalnie, była prostowana za czasów pruskich, aby ułatwić żeglugę z Poznania w kierunku Śremu i dalej na wschód Wielkopolski.

Co możemy zobaczyć na terenie parku?

Choć park nierozerwalnie związany jest z dębami, to najliczniejszym drzewem występującym na jego terenie jest sosna. Im bliżej rzeki, tym więcej gatunków liściastych - nie brakuje tu grabów, wierzb, brzóz. Wśród traw znaleźć tu można stosunkowo rzadki w Polsce rodzimy storczyk kukawka, a w lasach lilię złotogłów czy rzadkiego goździka sinego. W starorzeczach występują grążele żółte i grzybienie białe.

Równie bogaty jest świat zwierząt. Dzięki temu, że w parku chronione są także martwe drzewa, występują tu rzadkie w Polsce owady żywiące się martwym drewnem, takie jak kozioróg dębosz (dorasta do 5,5 cm długości), pachnica dębowa czy jelonek rogacz (dorasta do 6 cm mierząc bez żuwaczek!). Z gadów spotkać tu można m.in. żmije zygzakowate (przypominamy, że nie są aż tak złe, jak często się powtarza). Mieszkają tu bobry, wydry i piżmaki i liczna zwierzyna łowna. Spośród ptaków gnieżdżą się tu m.in. żurawie, sójki, wilgi, krogulce, myszołowy, kanie, dzięcioły i słowiki.

Jak dojechać?

Najkrótsza droga z Poznania do Rogalińskiego Parku Krajobrazowego wiedzie przez Starołękę i Czapury. To dystans, który z łatwością każdy pokona rowerem - około 25 km w jedną stronę. Do Rogalina można dojechać również od strony Kórnika i Puszczykowa. Warto rozpatrzyć przejazd szosą łączącą Rogalin ze Śremem przez Radzewice, Czmoniec, Orkowo i Niesłabin. W pobliżu Czmońca znajdują się liczne punkty obserwacyjne na teren parku, m.in. dwie wieże widokowe, z których jedna w pobliżu bobrowego żeremia.

Nieco trudniej dotrzeć na przeciwległy brzeg rzeki, do Baranowa, Krajkowa czy Tworzykowa. Prowadzą do nich lokalne drogi z szosy łączącej Mosinę ze Śremem.

