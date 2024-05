Nietypowa sytuacja w Poznaniu. Kładka... odpłynęła Wartą? Urząd Miasta wyjaśnia

Kładka odpłynęła Wartą? Jest odpowiedź Urzędu Miasta

Nietypowe zdjęcie podesłał nam dziś czytelnik. Widać na nim jak jedna z kładek nad Wartą odpływa od brzegu. Nie wygląda to tak, jakby obecny efekt był pożądany. Zapytaliśmy Urząd Miasta, co się stało i czy wynika to z jakiejś awarii.