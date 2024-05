Kto będzie rządził Poznaniem obok Jacka Jaśkowiaka? Kto obejmie fotele zastępców prezydenta miasta?

Prezydent Jacek Jaśkowiak mijającą kadencję kończył z zespołem trzech zastępców – Mariuszem Wiśniewskim, Jędrzejem Solarskim i Bartoszem Gussem. W nadchodzącej układanka ma być inna. Choćby ten ostatni przymierzamy jest do fotela prezesa ZKZL w Poznaniu albo członka zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Co więcej, przed drugą turą wyborów prezydent Jaśkowiak powiedział „Wyborczej”, że chciałby, by w jego kolejnej kadencji w gronie zastępców prezydenta znalazła się kobieta. Wśród potencjalnych kandydatek wymienia się radne KO Marię Lisiecką-Pawełczak, Zuzannę Bartel orazradną Agnieszkę Lewandowską z Polski 2050.