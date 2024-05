Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ewa Kopacz w Poznaniu: Będziemy wybierać między Wschodem a Zachodem

- Te wybory są bardzo ważne. Będziemy wybierać między Wschodem a Zachodem, między rozwojem a regresem - nie tylko w gospodarce, ale też regresem wartości. Wszyscy znamy kandydatów z PiS-u i szczerze? To jest lista wstydu. Ale dzisiaj macie państwo możliwość poznania tych, którzy będą państwa reprezentować z list Koalicji Obywatelskiej. Ludzi wyjątkowych, pracowitych, którzy na spotkaniach nie tylko słuchali, ale zapamiętali to, co mówią do nich obywatele - komentowała była premier.