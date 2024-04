Jacek Jaśkowiak prywatnie: "Jestem zwolennikiem ograniczania konsumpcji i życiowego minimalizmu" Paweł Antuchowski

Prezydent Poznania stara się spędzać dużo czasu ze swoją rodziną. Więcej o jego życiu prywatnym piszemy w naszej galerii. Kliknij strzałkę w prawo, aby przejść do następnego zdjęcia. Facebook/Jacek Jaśkowiak Zobacz galerię (9 zdjęć)

Obecny prezydent Poznania, ubiegający się o reelekcję, urodził się 10 marca 1964 roku. Na co dzień mieszka na poznańskiej Wildzie, w 50-metrowym mieszkaniu. Tam jednak bywa dość rzadko, głównie ze względu na obowiązki służbowe. W młodości trenował taniec towarzyski, do którego kiedyś chciałby wrócić. - Gdy potrzebuję odpoczynku i wyciszenia, to szukam go w ogrodzie domu mojego syna na Ławicy. Siadam sobie wówczas w altanie i albo czytam czasopisma rowerowe, albo po prostu obserwuję przyrodę - opisuje Jacek Jaśkowiak.