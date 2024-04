Zbigniew Czerwiński prywatnie: "Moi pracownicy nie musieli tygodniami przebijać się przez sekretarkę"

Jego ojciec pochodzi z Wileńszczyzny. Z kolei pradziadek od strony matki był powstańcem wielkopolskim, a później osadnikiem wojskowym, który osiadł po prawej stronie Bugu, gdzie dostał nadział ziemi. To właśnie w okolicach Brześcia przyszła na świat jego matka. W 1945 roku po aresztowaniu dziadka przez NKWD, babcia podążyła na zachód i osiedliła się w lubuskim Rzepinie. To właśnie tam poznali się jego rodzice, a przyszły kandydat na prezydenta Poznania w 1961 roku przyszedł na świat. Sześć lat później wraz z rodzicami przeprowadził się do Poznania, w którym mieszka do dnia dzisiejszego.