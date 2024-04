Powiedziałem wówczas, że 300 lat temu, bo taka jest prawda, tutaj był u nas arcybiskup, nazywał się Teodor Czartoryski. On mieszkał w Dolsku przez 20 lat, ja powiedziałem, że wracamy do tego co było. Część uwierzyła, a część od razu wiedziała, że to żart - mówił proboszcz.