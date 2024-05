Enea Edison Festival 2024 w Baranowie pod Poznaniem zamyka line-up! Nie brakuje zaskoczeń i sprawdzonych nazwisk. Festiwal już w lipcu

Dwa dni muzyki, 14 koncertów, 2 sceny, strefa rodzinna, specjalne strefy sponsorów i partnerów oraz bliskość jeziora to gwarancja doskonale spędzonego weekendu. To wszystko w pierwszy weekend lipca zaledwie 10 kilometrów od Poznania.

Line up Enea Edison Festival

Enea Edison Festival, jak przystało na wydarzenie z kilkuletnią tradycją, doczekał się swojego rezydenta. W sobotę, 6 lipca, zagra Bitamina , zespół uwielbiany przez stałych bywalców festiwalu. Grupa odwiedzi podpoznańskie Baranowo, aby zagrać kultowy materiał z albumu „Kawalerka”. Również drugiego dnia festiwalu swoje gitarowe brzmienie zaprezentuje Rubens. Muzyk przygotowuje się do wydania nowego studyjnego albumu, który zwiastuje singiel „To nie efekt placebo”. Artysta ma na koncie 6 nominacji do Fryderyka i setki koncertów, w tym podczas festiwalowej trasy Santander Letnie Brzmienia.

Sobota będzie również okazją do zanurzenia się w elektroniczno-popowe dźwięki przebojów Nity. Młoda artystka nie boi się eksperymentować i poszukiwać wyjątkowych, unikalnych brzmień. W swoich tekstach ironicznie traktuje społeczne stereotypy, wykorzystując przy tym autoironię do opisywania własnych niedoskonałości. Gitary, piosenki, oldschool i doskonałe poczucie humoru to elementy charakterystyczne Jacko Brango. Muzyk i gitarzysta otwierał już halowe koncerty Darii Zawiałow, a podczas Next Fest Music Showcase & Conference zagrał tak dobrze, że zapewnił sobie miejsce w line-upie Enea Edison Festival. Jego singlowe „Endorfiny” dodają energii, o czym przekonają się uczestnicy sobotniego koncertu.