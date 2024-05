Powszechna Wystawa Krajowa ma 95 lat. To wydarzenie przyciągnęło do Poznania 4,5 mln osób! Upamiętnia je wyjątkowa wystawa

Powszechna Wystawa Krajowa ma 95 lat!

W 1929 roku, Poznań stał się gospodarzem wyjątkowego wydarzenia - Powszechnej Wystawy Krajowej. To wydarzenie, odbywające się od 16 maja do 30 września, przez 138 dni przyciągnęło 4,5 miliona odwiedzających z Polski i zagranicy , prezentując osiągnięcia pierwszych dziesięciu lat niepodległości Polski. Dzięki targowym tradycjom miasta i niezwykłemu zaangażowaniu ówczesnego prezydenta Poznania, Cyryla Ratajskiego, wydarzenie to mogło odbyć się i stało się spektakularnym sukcesem.

Powszechna Wystawa Krajowa (PEWUKA) nie tylko przyczyniła się do rozwoju Polski, ale również umocniła pozycję kraju na arenie międzynarodowej, promując go jako nowoczesne, niepodległe państwo. Ponadto, PEWUKA utwierdziła wizerunek Poznania jako centrum handlowe i targowe Polski, co do dziś jest ważnym elementem tożsamości miasta - twierdzą przedstawiciele Urzędu Miasta i MTP.