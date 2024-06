Piknik na FEST! 2024 w Poznaniu: Świętują 20 lat Polski w Unii Europejskiej. W programie występy gwiazd. Zobacz zdjęcia!

Piknik na FEST! 2024 w Poznaniu: Gwiazdy muzyczne i atrakcje dla każdego

Na scenie Pikniku na FEST! wystąpią takie gwiazdy jak Karaś/Rogucki, LemON, Sorry Boys oraz Fisz Emade Tworzywo . Uczestnicy mają także okazję do wspólnego uwiecznienia się na fotografii z drona.

Marszałek Marek Woźniak podkreśla wagę 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wskazując na pokój, dostęp do rynków, fundusze na rozwój, praworządność oraz swobodę przemieszczania się jako kluczowe korzyści. Piknik na FEST! ma być okazją do świętowania sukcesów regionu.

Atrakcje piknikowe dla dzieci i rodziców

Organizatorzy, oprócz koncertów, przygotowali strefę festynową. Miasteczko Samorządowe zaprasza do zapoznania się z działalnością Urzędu Marszałkowskiego i jego jednostek. Piknik to również okazja do skorzystania z porad zdrowotnych, badań oraz konsultacji.