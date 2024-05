Festyn Zielonoświątkowy już w niedzielę w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych!

Począwszy od XVIII wieku mieszkańcy miast wybierali się tego dnia na przejażdżki do lasów czy nad rzekę, gdzie urządzano zabawy, przejażdżki łódkami, pokazy sztucznych ogni. Majówki z nieodłącznymi posiłkami na świeżym powietrzu przetrwały do czasów współczesnych. My również pragniemy nawiązać do tej tradycji i zapewnić Państwu miły rodzinny wypoczynek na terenie naszego Muzeum - informują organizatorzy.