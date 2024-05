Garbusy, maluchy, syrenki i wiele innych. Zlot pojazdów zabytkowych w Wolsztynie i Rakoniewicach. Wyjątkowe spotkanie z motoryzacją Aleksandra Glapa

W sobotę, 4 maja, miłośnicy starych samochodów zgromadzili się najpierw w Wolsztynie, a następnie w Rakoniewicach na niezwykłym wydarzeniu - Zlocie Pojazdów Zabytkowych.

Choć sobota w Wolsztynie stała pod znakiem Parady Parowozów, to miłośnicy motoryzacji też mogli być bardzo zadowoleni. Zlot Pojazdów Zabytkowych rozpoczął się w sobotę 4 maja właśnie w Wolsztynie, po czym uczestnicy przejechali do nieodległych Rakoniewic. Było co podziwiać, zobaczcie na naszych zdjęciach!