Budowa drugiego etapu tramwaju na Naramowice w Poznaniu ruszy jeszcze w tym roku. "Straciliśmy na to dwa lata"

- Jeśli podczas najbliższej sesji rady miasta we wtorek (11 czerwca - dop. red.) zostanie przegłosowana zmiana w budżecie miasta, aby zabezpieczyć pieniądze na wykonanie projektu II etapu tramwaju na Naramowice, to jeszcze w tym roku rozstrzygniemy przetarg na wykonanie projektu i projektanci będą mogli przystąpić do jego realizacji. W rozumieniu formuły zaprojektuj-wybuduj de facto oznacza to realizację inwestycji jeszcze w tym roku - deklarował Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu podczas posiedzenia komisji transportu.