Nici z planów nowego dworca Poznań Główny? Odpowiedzialny za kolej minister twierdzi, że nie ma tak dużych pieniędzy na przebudowę

Wielkie wizje dla Poznania Głównego

Malepszak podkreśla, że pomimo braku funduszy, projekt nie zostanie od razu odrzucony. Ministerstwo wraz z PKP PLK planuje przeprowadzić dokładną analizę potrzeb oraz możliwych do realizacji działań, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie istniejącej infrastruktury bez konieczności angażowania tak znacznych środków finansowych.

Znaczenie dla miasta i regionu

Poznań Główny to kluczowy węzeł komunikacyjny w zachodniej Polsce, obsługujący dziennie blisko 70 tysięcy pasażerów. Prognozy wskazują, że liczba ta ma wzrosnąć do 93 tysięcy w roku 2050. Malepszak zauważa, że nawet jeśli liczba pasażerów przekroczyłaby 100 tysięcy, nie uzasadnia to automatycznie realizacji projektu o takiej skali.