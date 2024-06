Z Poznania do przepięknej stolicy Czech aż cztery razy dziennie! Sprawdź rozkład jazdy Baltic Express

Koleje Czeskie ogłosiły uruchomienie nowego połączenia kolejowego o nazwie Baltic Express. Pociągi cztery razy dziennie będzie kursować między Trójmiastem a stolicą Czech, przez Poznań i Wrocław. To znaczący powrót do przeszłości, ponieważ podobne połączenie było dostępne kilka lat temu. Zapowiada on wielki come back na trasie Praga - Wrocław - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk - Gdynia.

Baltic Express: powrót legendarnego połączenia do stolicy Czech

Kilka lat temu obiecano, że powróci połączenie kolejowe Praga-Wrocław, zawieszone w trakcie pandemii. Teraz te obietnice stają się rzeczywistością. Nie jeden, a aż cztery pary pociągów będą kursować na tej trasie, oferując pasażerom nową jakość podróży między Czechami a Polską. Wszystkie one będą kontynuować swoją trasę do Poznania, Bydgoszczy, Gdańska i Gdyni, co jest znakomitą wiadomością dla mieszkańców tych miast oraz turystów.

W przeszłości, tuż przed pandemią w 2019 roku, na tej trasie kursował Leo Express, ale tylko w weekendy i do czasu wybuchu epidemii. Teraz, dzięki inicjatywie Kolei Czeskich, podróżni będą mieli do dyspozycji znacznie więcej połączeń, co może znacząco wpłynąć na poprawę mobilności między oboma krajami.

Modernizacja linii kolejowych: klucz do sukcesu

W kontekście przygotowań do uruchomienia nowego połączenia, kluczową rolę odegrała modernizacja linii kolejowych. O czterech pociągach mówił niedawno w rozmowie z „Rynkiem Kolejowym” Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Zapewniał, że PKP PLK wyremontuje do końca roku odcinki linii 276 wymagające najpilniejszej ingerencji torowców.

Dzięki tym działaniom, podróż między Pragą a Wrocławiem ma być nie tylko szybsza, ale i bardziej komfortowa. Czas przejazdu ma wynieść poniżej 4 godzin, co jest znaczącą poprawą w porównaniu do innych środków transportu, takich jak autobusy czy samochody. Z Poznania do stolicy Czech mamy dotrzeć już po zaledwie 6 godzinach podróży.

Rozkład jazdy i nazwa handlowa

Baltic Express, bo taką nazwę handlową otrzymały wszystkie cztery pociągi, będzie kursować w dogodnych godzinach, co ma zapewnić maksymalną dostępność i komfort podróży. Pociągi z Pragi będą wyjeżdżać o godzinie 7:00, 11:00, 15:00 i 19:00, z czego ostatnie połączenie będzie pociągiem nocnym. Natomiast z Gdyni pociągi będą odjeżdżać około północy (pociąg nocny), około 4 rano, około 8 rano i około 12 w południe.

Odjazdy z Wrocławia w kierunku Pragi zostały zaplanowane na godziny 5:06, 9:06, 13:06 i 17:06, co pokazuje, że pociąg ma w pierwszej kolejności służyć mieszkańcom Wrocławia. Z kolei podróż z Gdańska do Pragi potrwa około 9 godzin, co jest atrakcyjną opcją dla osób podróżujących między tymi miastami.

W 6 godzin z Poznania do stolicy Czech

Analogicznie, odjazdy z Poznania w kierunku Pragi będą odbywały się około dwóch godzin wcześniej. Oznacz to, że wsiadając do pociągu na stacji Poznań Główny około godziny 7 rano, możemy znaleźć się na głównym dworcu Pragi wczesnym popołudniem, czyli około godziny 13.

Uruchomienie Baltic Express to nie tylko wielki come back połączenia kolejowego między Polską a Czechami, ale także dowód na to, że kolej może być atrakcyjnym środkiem transportu na długich dystansach. Dzięki temu połączeniu podróżni zyskają nową, wygodną opcję podróży, która może znacząco wpłynąć na wzrost popularności podróży kolejowych w regionie.

