Na Wrocławskiej w Poznaniu pojawiły się ćwieki. W jakim celu?

Właściciele restauracji i pubów mają zgodę na wystawianie stolików i krzeseł przed swoimi lokalami na określonej powierzchni ulicy, za co płacą miesięczną opłatę (za zajęcie pasa drogowego). Jednak zdarzało się, że ogródki gastronomiczne zajmowały większą przestrzeń, co utrudniało poruszanie się pieszym i przejazd pojazdów służb.

W odpowiedzi na to, na wniosek służb, wprowadzono kilka zmian na ul. Wrocławskiej. Po pierwsze, ogródki zostały przesunięte bliżej elewacji budynków, aby pozostawić jak najwięcej wolnego miejsca w środkowej części ulicy dla swobodnego ruchu. Po drugie, szerokość ogródków zależy teraz od ich lokalizacji.

Ogródki w pierwszej części ulicy, od ul. Podgórnej do ul. Gołębiej, mogą zajmować przestrzeń na chodniku od elewacji kamienic do krawężnika, a także maksymalnie metr jezdni. Natomiast w dalszej części, od ul. Gołębiej w stronę Starego Rynku, stoliki i krzesła mogą zajmować tylko powierzchnię chodnika, od elewacji budynków do krawężnika.